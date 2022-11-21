Ташкентская декларация ЮНЕСКО определила глобальную повестку в области дошкольного образования до 2030 года (ФОТО)

В последний день Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей раннего возраста, проходящей в столице Узбекистана с 14 по 16 ноября, представители около 150 стран приняли Ташкентскую декларацию ЮНЕСКО.

Ранее, выступая с приветственным словом к делегатам конференции, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал: «Уверен, что сегодняшняя конференция пройдет в духе горячих дискуссий и обмена мнениями, будут выработаны новые идеи и инициативы, конкретные предложения и рекомендации. Несомненно, Ташкентская декларация, которая будет принята по итогам конференции, послужит основой наших совместных усилий в этом направлении».

Ташкентская декларация призвана определить международную повестку в области дошкольного образования до 2030 года. Этот документ подготовлен в ходе консультативного процесса на полях конференции, и после подписания будет переведен на шесть официальных языков ООН и передан государствам-членам ЮНЕСКО.

«В Узбекистане у нас есть возможность послать миру мощный сигнал, основанный на решимости ЮНЕСКО сделать 2022 год годом мобилизации усилий, нацеленных на образование. Здесь, в Ташкенте, мы должны определить модель общества, в котором хотим жить – общества, которое заботится о своих детях, направляя их и уделяя им все внимание, которого они достойны», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, комментируя событие.

В рамках стратегии глобального преобразования системы воспитания и образования детей младшего возраста (ВОДМ) Ташкентская декларация закрепила ряд руководящих принципов: повышение качества и актуальности учебных программ и педагогики; обеспечение равных и инклюзивных образовательных услуг для всех детей, а также зашита и гарантии прав на доступ к ВОДМ в чрезвычайных ситуациях. Эти и ряд других задач базируются на таких основополагающих факторах как развитие и поддержка педагогов, широкое внедрение инноваций и государственная поддержка сферы.

Положения Ташкентской декларации ЮНЕСКО, задающие главные векторы развития ВОДМ до 2030 года – рубежного для Целей в области устойчивого развития ООН – с момента подписания становится ориентиром для международных организаций и профильных министерств стран-участниц мирового сообщества в реализации пункта 4.2, который гласит: «К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к получению начального образования».