Узбекское ООО планирует строительство хлопкоочистительных комплексов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Узбекское ООО "PAHTAMASH" планирует строительство хлопкоочистительных комплексов в Азербайджане

Об этом сообщил Trend во вторник заместитель директора ООО по внешнеэкономической деятельности Акмал Салиев.

По его словам, ООО "PAHTAMASH" намерено участвовать в больших проектах, таких как строительство высокотехнологичных и высокоэффективных хлопкоочистительных комплексов на территории Азербайджана.

"К нам обращаются некоторые компании по этому вопросу, ведутся переговоры", - сказал Салиев.

ООО "PAHTAMASH" состоит из четырёх машиностроительных заводов и специализируется на проектировании и производстве хлопкоочистительного оборудования. Компания производит 80 видов оборудования и более 2 тысяч наименований запасных частей к ним.

"Азербайджан является нашим традиционным рынком. Мы долгие годы сотрудничаем с азербайджанскими партнёрами и находим новые точки соприкосновения в развитии хлопковой отрасли", - отметил замдиректора ООО.