Необходимо усиление интеграции тюркских государств - эксперт

БАКУ /Trend/ - Необходимо усиление интеграции тюркских государств, а именно их политической интеграции.

Об этом сказал Trend в среду независимый политолог, аналитик Санжар Саидов.

По его словам, сегодняшняя система современных международных отношений очень сложна и противоречива. С одной стороны, глобальная социально-экономическая система развивается быстрыми темпами, с другой стороны, наблюдаются тенденции глобального кризиса, обусловленные различными конфликтами и столкновениями.

"В этих условиях большое значение имеет формирование такой международной структуры, как Организация тюркских государств", - сказал Саидов.

Отметим, что 11 ноября в Самарканде под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Организации тюркских государств.

По словам эксперта, Самаркандский саммит Организации тюркских государств имеет очень важное значение, что связано с достигнутыми результатами и документами, принятыми на этом саммите, которые, несомненно, окажут положительное влияние на будущее этой организации.

"Этот саммит, в целом данная организация ставят долгосрочные стратегические задачи. Организация сегодня, если обратить внимание на ее повестку дня, нацелена на развитие больше экономических связей", - сказал Саидов.

Говоря о будущем Организации тюркских государств, он подчеркнул необходимость, в первую очередь, укрепления сотрудничества и интеграции тюркских стран, а также необходимость коллективных площадок для противостояния различным угрозам, вызванным современной глобализацией.

Во-вторых, по мнению политолога, процессы экономической модернизации, происходящие в странах региона, увеличение спроса на расширение торгово-экономических связей, превращение государства в страну, которая является не только продавцом сырья, но также производителем готовой продукции с добавленной стоимостью, прежде всего, требуют региональной кооперации и интеграции.

Интеграция в буквальном смысле, несомненно, откроет новые перспективы в сферах технического и технологического развития, торгово-экономической и транспортно-логистической деятельности в тюркских странах, отмечает он.

В-третьих, как считает Саидов, народы региона заинтересованы в укреплении интеграции тюркских стран, так как культурные, гуманитарные, религиозные и научные связи, формировавшиеся веками, будут возрождены.