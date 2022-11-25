На ближайшие полгода главной музейной достопримечательностью Парижа станут две выставки из Узбекистана

Во время официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию были открыты две крупные выставки: «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» в Лувре и «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота» в Институте арабского мира.

Обе выставки посвящены истории и культуре Узбекистана. Выставка в Лувре охватывает период V—VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов, а в Институте арабского мира представлены экспонаты XIX – середины XX веков, а также картины туркестанского авангарда из коллекции государственных музеев Узбекистана.

Как все начиналось

В октябре 2018 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые посетил Францию с официальным визитом. В рамках культурной программы состоялась экскурсия в Лувр. К этому моменту идея о проведении в этом музее масштабной выставки, посвященной богатому историческому и культурному наследию Узбекистана, уже начинала оформляться, и глава государства горячо ее поддержал.

Нужно отметить, что этому предшествовал ряд очень важных событий.

В 2009 году археолог и научный исследователь Рокко Ранте возглавил археологическую миссию в Бухаре, проходившую в сотрудничестве с командой Института археологии Самарканда Академии наук Республики Узбекистан. С узбекской стороны ее возглавлял Джамал Мирзаахмедов, а позже — Абдисабур Раимкулов. В 2011 году Ранте приглашает в Узбекистан бывшего в то время президентом Лувра Анри Луаретта. После оценки имеющегося исторического материала принимается решение о начале планирования возможной выставки, которое приобрело конкретные очертания в 2017 году.

Через некоторое время в ходе других раскопок, уже в Самаркандской области Узбекистана, которые также проводились совместно с французскими специалистами, обнаружили уникальное зороастрийское резное панно. Находка претендовала на роль открытия мирового масштаба.

Предполагается, что на месте раскопок располагался загородный дворец правителей доисламского времени (до VIII века). В цитадели было обнаружено парадное помещение, большую часть которого занимал трехъярусный подиум, где, как считают ученые, на троне восседал правитель, а панно как раз украшало стены зала.

Наряду с этими были сделаны и другие уникальные находки. Становилось ясно, что Узбекистан сможет явить миру нечто очень ценное с исторической и культурной точки зрения.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и музей Лувр заключили партнерское соглашение, и началась подготовительная работа, которую возглавила заместитель председателя Совета фонда Саида Мирзиёева.

Изначально выставку в Лувре планировали провести в 2020-2021 годах, но ковид нарушил эти планы, и ее пришлось перенести на 2022 год. За этот период пришло осмысление, что было бы логично представить экскурс не только в древнюю историю Узбекистана, закончив его XV веком, но и рассказать о следующих периодах вплоть до современного времени, что сделало бы эту работу комплексной и завершенной. Исходя из этого было решено параллельно проводить две выставки: одну – в Лувре, вторую – в Институте арабского мира.

Дорога длиной в четыре года

Для подготовки обеих выставок была создана специальная комиссия во главе с Премьер-министром Республики Узбекистан, в которую вошли директор Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан и консультант проекта Шокир Пидаев, директор Центра исламской цивилизации Шоазим Миноваров, министры, ученые, археологи, а также директора и кураторы музеев, из которых планировалось заимствовать экспонаты.

Начались крупные реставрационные работы. Специально для выставки начиная с 2018 года были отреставрированы более 70 предметов. К проекту была привлечена команда, включающая более 40 реставраторов по бумаге, дереву, металлу, скульптуре, стеклу и настенной живописи из Франции и Узбекистана, среди которых: Марина Реутова, Камолиддин Махкамов, Шухрат Пулатов, Кристин Парисель, Оливье Тавозо, Дельфин Лефевр, Жеральдин Фрей, Аксель Дело, Анн Льеже и другие.

Особо сложной и интересной стала реставрация и консервация страниц Катталангарского Корана VIII века. Этот Коран имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман и относится к тем ценностям, которые составляют культурное и историческое наследие всего человечества.

Реставрационные работы длились три года и стали возможными во многом благодаря личной поддержке Саиды Мирзиёевой, которая на тот момент занимала должность заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций. Изначально планировалось восстановить лишь 2 страницы, и именно Саида Шавкатовна настояла на восстановлении всех 13 страниц.

К восстановлению этого уникального документа были привлечены такие структуры, как Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои, Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Управление мусульман Узбекистана. Работы выполнены реставраторами музея Лувр Аксель Делё и Аурелией Стрети.

«Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей»

Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» охватывает период с V—VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов, рассказывая об истории Великого шелкового пути, который проходил через южную часть нынешнего Узбекистана. На ней представлены предметы монументального искусства, настенные росписи, резные детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства и другие. Выставка включает 169 музейных экспонатов, в частности, 138 предметов из 16 музеев Республики Узбекистан, а также 31 экспонат из ведущих музеев мира. Среди них — музей Лувр, Национальная библиотека Франции, Британский музей и Британская библиотека, лондонский Музей Виктории и Альберта, парижские Кабинет медалей, Музей Гиме и Университетская библиотека языков и цивилизаций (BULAC), лиссабонский Фонд Галуста Гюльбенкяна.

Кураторами выставки являются Янник Линц и Рокко Ранте.

Как отметила Саида Мирзиёева, Узбекистан всегда был местом культурного обмена и торговли, а Великий шелковый путь стал, в некотором смысле, первым глобальным экономическим проектом. Охватывая около двух тысяч лет, выставка в Лувре позволит составить многостороннее представление о культуре различных цивилизаций, существовавших на территории нынешнего Узбекистана, а также покажет уникальное наследие страны в мировом культурном контексте, что является одной из наших основных задач.

В свою очередь Рокко Ранте заявил, что выставка ставит перед собой две основные цели. Во-первых, это показать цивилизацию и культуру Центральной Азии в Европе, и Париж для этого самое лучшее место, поскольку здесь находится один из ведущих музеев мира — Лувр.

Во-вторых, продемонстрировать тесную историческую связь Центральной Азии и Европы, ведь у этих двух регионов есть очень много общих исторических моментов.

Наряду с этим выставка несет образовательный смысл, позволяя европейскому и французскому обществу лучше узнать Центральную Азию, культура которой занимает важное место в человеческой цивилизации и богата значимыми историческими личностями.

Также Ранте отметил, что выставка «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» в Лувре станет неповторимым событием в течение ближайших 30-40 лет.

Помимо Катталангарского Корана к особо уникальным экспонатам можно отнести обугленное деревянное панно из городища Кафар-кала, статую Будды «Гирляндоносец» (I век до н.э. – I век н.э.), голову кушанского принца из городища Дальверзинтепа (I-II вв.), знаменитую настенную роспись VII века, изображающую сцену охоты, найденную в древнем поселении Варахша в Бухарской области, копию книги Марко Поло XIV века о его странствиях по Азии.

При этом, учитывая, что многие археологические открытия, а также значительные реставрационные работы были сделаны в течение последних 3-х лет, часть экспозиции будет показана публике впервые.

«Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота»

В экспозицию этой выставки, состоящую более чем из 300 экспонатов из 9 музеев Республики Узбекистан, входят предметы прикладного искусства, которые являются важными элементами узбекской самобытности и разнообразия.

Посетителям будут представлены образцы национального текстиля, костюмы, головные уборы, украшения XIX – середины XX веков, золотошвейные чапаны эпохи Бухарского эмирата, ковры, выполненные в различных техниках, и многое другое.

Также на выставке можно будет увидеть 23 живописные работы, среди которых произведения туркестанского авангарда из коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени

И. В. Савицкого в Нукусе. В период с 1917 по 1932 год Туркестан был особенно популярным географическим направлением среди художников русского авангарда. В то время, когда Матисс открывал Марокко, художники-авангардисты в поисках «местного колорита» нашли для себя уникальный источник вдохновения в богатстве пейзажей, форм и лиц Центральной Азии.

Одним из самых интересных экспонатов на этой выставке может стать тобелик — традиционный головной убор каракалпакской женщины в XVII-XVIII веках. Тобелик имеет цилиндрическую форму, собранную из серебряных пластин, со вставками из кораллов и бирюзы. Считается, что он служил дополнительным украшением, своеобразной короной, которая надевалась на саукеле — свадебный головной убор.

Здесь же представлены и кимешеки. Это тоже женский национальный головной убор. Кимешек полностью покрывает голову, в то время как лицо остается открытым. Он отдаленно напоминает капюшон. Замужние женщины носили кимешеки определенных цветов, тем самым подчеркивая свой статус.

Несомненно, внимание посетителей привлекут аребеки — небольшие носовые кольца. Они делались из золота и украшались спиралевидными завитками, мелкими бирюзовыми и коралловыми бусинами. Аребеки носили в правом крыле носа молодые каракалпакские женщины, и больше на территории Узбекистана эти украшения нигде не встречаются. Если провести параллели, то их можно признать аналогом современного пирсинга.

Среди отобранных картин полотна, принадлежащие кисти Урала Тансыкбаева, Виктора Уфимцева, Надежды Кашиной. Есть картины Александра Волкова, Алексея Исупова и других. Несмотря на неповторимую манеру письма каждого из них, все картины вдохновлены и объединены одной тематикой — Востоком и его колоритом. Так, увидев, например, картину Николая Карахана «Чайхана у хауза под карагачами», зритель сразу же может понять, как одевались и как отдыхали люди того времени, их быт, окружающую природу.

Очень интересно полотно Виктора Уфимцева «Восточный мотив». Уроженец Сибири, по мере знакомства со Средней Азией художник постепенно осваивал традиционное искусство ислама. Данная работа представляет собой свободную модернистскую стилизацию мусульманской миниатюры, на которой воспроизведена классическая сцена пиршества. На картине изображены две отдыхающие женщины, к которым движется мужчина с сосудом. Думается, что западный зритель, глядя на этот холст, сможет по достоинству оценить высокое уважение к женщине, всегда царившее на Востоке.

Нужно отметить, что вся коллекция, представленная музеем имени Савицкого, призвана раскрыть разнообразие, самобытность и очарование восточной культуры в целом и Узбекистана в частности. И очень символично, что она будет представлена в Институте арабского мира, расположенном в знаменитой европейской столице. Это еще раз доказывает, что Запад и Восток могут прекрасно сосуществовать и обогащать друг друга.

Большую помощь в создании экспозиции оказала одна из кураторов выставки, руководитель французского издательства Assouline Publishing Яффа Ассулин и фотограф Лазиз Хамани, которые в течение трех лет ездили по региону с целью поиска и сбора материалов для изданий об Узбекистане. Выставка «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота», по сути, стала живой иллюстрацией этих книг.

Большинство представленных на выставке экспонатов никогда не покидали Узбекистан, но даже те, кто хорошо знаком, например, с чапанами, сюзане и другими работами, представленными в музеях страны, увидят их в новом свете и ракурсе — в объеме 3D, и это беспрецедентный опыт.

Особенно ценно, что на этой выставке представлены сразу все регионы Узбекистана, каждый со своими различиями, школами, техниками изготовления изделий.

На открытии выставки была представлена балетная постановка «Лазги — танец души и любви» немецкого хореографа Раймондо Ребека. Хорезмскому танцу лазги — более 3000 лет, он включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

И в заключение…

Территория, которую охватывает Великий шелковый путь, хранит следы и сокровища многочисленных цивилизаций и этнических групп, представляющих самые разные культуры и образы жизни. Это место пересечения множества торговых путей, обмена между Востоком и Западом, кочевого и оседлого образов жизни, синтеза культур различных цивилизаций — иранской, эллинистической, тюркской, китайской, индийской, арабо-мусульманской, монгольской и других.

Выставки, представленные Узбекистаном в Париже, позволят миллионам желающих со всего света увидеть артефакты великой истории своими глазами.

Эксперты считают, что эти выставки будут очень эффективны. Францию посещают 60 миллионов туристов в год, в Лувр приходит более 10 миллионов человек. Тот факт, что Узбекистан будет представлен на такой масштабной выставке, сделает страну более узнаваемой, повысит интерес к ней, ее культуре и истории. Это станет своеобразной рекламой, способствующей развитию туризма. Чем лучше люди узнают друг друга через выставки, взаимное общение, тем сильнее взаимное доверие. А доверие открывает двери для других областей сотрудничества.