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Эмиратская авиакомпания запустила рейсы в Наманган

Узбекистан Материалы 28 ноября 2022 16:15 (UTC +04:00)
Эмиратская авиакомпания запустила рейсы в Наманган

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Эмиратская авиакомпания Air Arabia запустила регулярное авиасообщение между Шарджой (ОАЭ) и Наманганом (Узбекистан), передает Trend в понедельник со ссылкой на "Uzbekistan Aiports".

“28 ноября в международном аэропорту Намангана впервые приземлился самолет авиакомпании Air Arabia. Рейсы будут выполняться на воздушных судах А-320 на регулярной основе три раза в неделю – вылет из Намангана по понедельникам, пятницам и воскресеньям”, – говорится в сообщении.

Air Arabia - арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Шардже, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии (Египет), а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.

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