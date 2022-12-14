Делегации США и Узбекистана обсудили сотрудничество по безопасности и торговлю

Представители США и Узбекистана обсудили в Вашингтоне в ходе заседания диалога стратегического партнерства между двумя странами сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию вокруг Афганистана, а также развитие торговых связей. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном пресс-службой Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Отмечается, что американскую сторону представлял помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, в то время как делегацию Узбекистана возглавлял министр иностранных дел республики Владимир Норов.

"Делегации подчеркнули настрой на содействие развитию торговли и инвестиционного партнерства, а также сохранению благоприятных условий для деловой активности в обеих странах", - говорится в тексте.

"Кроме того, делегации обсудили текущие усилия, касающиеся Афганистана, Соединенные Штаты поблагодарили Узбекистан за сотрудничество в предоставлении гуманитарной помощи этой стране", - отмечается в документе.

"Делегации также обсудили сотрудничество по ключевым вопросам безопасности, таким как организация охраны государственных границ и оборонительные возможности, а также борьба с распространением наркотиков и терроризмом", - сообщается также в заявлении. "Помощник госсекретаря Лу подчеркнул приверженность Узбекистана миру и безопасности в регионе", - отмечается также в сообщении.