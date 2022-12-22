Узбекистан начал поставлять товары в Европу по Среднему коридору

БАКУ /Trend/ - Первый контейнерный маршрутный поезд, перевозящий груз медного концентрата Узбекского Алмалыкского горно-металлургического комбината, был отправлен из Узбекистана в болгарский город Бургас, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Поезд впервые был отправлен в Европу по Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или Среднему корридору. Его маршрут имеет протяженность более 4000 километров и проходит через Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Болгарию.

Грузовой поезд, отправившийся 16 декабря, состоит из 46 вагонов, перевозящих 91 единицу 20-футовых контейнеров. Его отгрузка организована в сотрудничестве с компаниями из Туркменистана (АО "TLCT"), Азербайджана (ООО "ADY Container") и Грузии (GR Logistics and Terminals).