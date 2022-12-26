Китай поддерживает развитие системы общественного транспорта Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Узбекистан планирует приобрести автобусы из Китая, сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта Узбекистана.

Решение было принято на встрече министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова с Чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане Цзянь Янь.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в Узбекистан автобусов, произведенных крупными заводами Китая.

На встрече также были рассмотрены вопросы финансирования, сроков поставок и организации работ по ускоренной доставке автобусов в Узбекистан.

Госпожа Цзянь Янь выразила готовность оказать всестороннюю помощь в вопросах, поднятых на встрече, подчеркнув важность реформ, направленных на развитие общественного транспорта Узбекистана.