Азербайджан и Узбекистан расширяют транспортно-логистические связи

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан планируют расширить транспортное и инвестиционное сотрудничество.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Бакинский порт.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи между министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Джамшидом Ходжаевым, послом Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым, генеральным директором Бакинского порта Талехом Зиядовым, заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым, а также должностными лицами государственных учреждений и руководителями частных компаний из Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества между сухими портами, действующими в Узбекистане, и Бакинским портом.

Представители двух стран обсудили участие узбекских компаний в проектах по инфраструктуре Бакинского порта, а также перспективы увеличения грузоперевозок между Азией и Европой через Бакинский порт.

Кроме того, стороны подчеркнули перспективы открытия узбекских складов и контейнерных терминалов на базе Бакинского международного морского торгового порта, а также организацию заседания совместной комиссии по международному автомобильному транспорту для обсуждения вопросов взаимных перевозок грузов.