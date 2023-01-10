Узбекистан и Китай после трехлетнего перерыва возобновили регулярное авиасообщение

Узбекистан и Китай с 10 января после трехлетнего перерыва из-за пандемии возобновили регулярное авиасообщение. Об этом во вторник сообщили в администрации авиакомпании Uzbekistan Airways, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"10 января в 02:10 по местному времени по маршруту Ташкент - Пекин -Ташкент вылетел первый после трехлетнего перерыва из-за пандемии регулярный пассажирский рейс авиаперевозчика Узбекистана", - сказал представитель авиакомпании. По его данным, прибытие борта Uzbekistan Airways из Пекина в Ташкент ожидается 10 января в 14:15 по местному времени.

До конца января по этому маршруту будет выполняться один рейс в неделю по вторникам, а с февраля будет - два рейса в неделю.

Регулярное сообщение между Узбекистаном и Китаем было приостановлено в феврале 2020 года. Его возобновление стало возможным после ослабления Китаем пандемийных ограничений.