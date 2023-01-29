ЕБРР инвестировал рекордные 900 миллионов долларов США в Узбекистан в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал почти 900 млн. долларов США (839 млн. евро) в 26 проектов в Узбекистане, что делает страну ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии третий год подряд. Инвестиции были осуществлены в различные сектора экономики: от возобновляемых источников энергии до финансовых учреждений.

ЕБРР продолжил работу по улучшению инвестиционного климата в Узбекистане, содействуя проведению первого пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, который будет являться площадкой для диалога между иностранными инвесторами и властями, продвигающими реформы.

ЕБРР, кредитование которого с 2023 г. полностью соответствует нормам Парижского соглашения, продолжал оказывать поддержку переходу Узбекистана к зеленой экономике. ЕБРР организовал два синдицированных кредита на общую сумму 520 млн. долларов США для оказания помощи в строительстве и вводе в эксплуатацию двух ветряных электростанций общей установленной мощностью 1 ГВт в Бухарской области. На сегодняшний день это финансирование является крупнейшим проектом ЕБРР в области возобновляемых источников энергии в регионах его деятельности.

Банк также организовал пакет финансирования в размере 74 млн. долларов США для разработки, строительства и эксплуатации новой ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области Узбекистана. Это был первый проект в Центральной Азии, в котором использовалась система Identiflight, способная обнаруживать и отслеживать пернатых, которым угрожает опасность столкновения с турбинами. Система позволяет запускать их автоматическое отключение.

ЕБРР и Министерство экономического развития и борьбы с бедностью Узбекистана договорились о совместной разработке национальной программы по выбросам метана, которая станет ключевым инструментом планирования для достижения цели по сокращению выбросов метана на 30 процентов к 2030 году в рамках Глобального обязательства по метану (GMP). В прошлом году Узбекистан стал лишь второй страной в Центральной Азии, присоединившейся к GMP.

Помимо энергетического сектора, ЕБРР предоставил долгосрочные суверенные кредиты на общую сумму 120 млн. долл. США для региональных коммунальных предприятий, отвечающих за обращение с твердыми бытовыми отходами в Хорезме и Каракалпакстане. Проект внесет вклад в усилия Узбекистана по декарбонизации в соответствии с Парижским соглашением и поддержит национальную стратегию управления твердыми бытовыми отходами.

В финансовом секторе ЕБРР увеличил новые лимиты торгового финансирования на сумму 210 млн. долларов США для Асакабанка, Ипотека Банка, Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана и SQB Банка. Сделка позволит частному отечественному бизнесу, в том числе малым и средним предприятиям (МСП), импортировать необходимые товары, услуги и оборудование и экспортировать свою продукцию. Финансовый пакет в размере 10 млн долларов США, предоставленный ЕБРР банку «Ипак йули», улучшит доступ к «зеленым» технологиям для местных домохозяйств и МСП и будет способствовать развитию женского предпринимательства. ЕБРР также инвестировал дополнительный капитал в размере 7 миллионов долларов США в TBC Bank Uzbekistan и заключил валютный своп на сумму 20 миллионов долларов США с Узбекистаном, который поможет стране развить рынок деривативов и хеджировать валютные риски, связанные с заимствованиями в иностранной валюте.

Банк направил 14 млн евро на поддержку деятельности ведущей пивоваренной компании страны «УзКарлсберг» и предоставил 15 млн долларов США Ташкентскому трубному заводу, который сможет запустить производство прямошовных труб, сваренных дуговой сваркой под флюсом. Совместно с SQB Банком ЕБРР поддержал расширение одного из ведущих в стране розничных продавцов бытовой электроники и бытовой техники — Idea Concept Group.

Грант в размере 7 млн евро, предоставленный Счетом восстановления окружающей среды для Центральной Азии (ERA), управляемым ЕБРР, будет финансировать работы по восстановлению окружающей среды на двух бывших объектах добычи урана – Янгиабад и Чаркесар, расположенных в горах к востоку от столицы Ташкента.

В 2022 году в рамках программы ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» в Узбекистане было запущено около 100 консультационных проектов, что увеличило число вовлеченных предприятий малого и среднего бизнеса на 50 процентов. Половина из этих проектов были с женщинами-предпринимателями, и более 40 процентов с предприятиями в сельской местности. Более 10 000 предпринимателей по всей стране были охвачены мероприятиями программы посредством участия в специализированных тренингах, кооперационных встречах и онлайн-мероприятиях по обмену знаниями. Кредиты были предоставлены ряду местных компаний, в том числе производителю мебели «Гулобод мебель», молочному предприятию «Тилло Домор» и продавцу электронных товаров «Сифат-Бизнес-Савдо».

В Узбекистане пройдет 32-е Ежегодное собрание управляющих ЕБРР, которое состоится в Самарканде с 16 по 18 мая 2023 года. Это крупнейшее в своем роде мероприятие для регионов, в которые инвестирует Банк, сопровождается международным Бизнес-форумом.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал почти 3,9 млрд евро в рамках 128 проектов по всей стране.