Ташкент и Париж обсуждают вопросы создания узбекско-французского совместного университета

Глава Управления по сотрудничеству со странами Европы и институтами ЕС Узбекистана Айбек Шахавдинов в формате видеоконференции провел переговоры с заместителем директора департамента континентальной Европы МИД Франции Сильвеной Гийоге, сообщает ИА «Дунё», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Во встрече также приняли участие посол Узбекистана во Франции и Португалии Сардор Рустамбаев и Посол Франции в Узбекистане Орелия Бушез.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы своевременной и полной реализации всех договоренностей, достигнутых по итогам визита на высшем уровне во Францию, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В частности, стороны приняли решение о проведении в апреле визита министра-делегата по вопросам внешней торговли, экономической привлекательности и французских граждан за рубежом Оливье Бешта в Узбекистан, а также о проведении 9-го заседания узбекско-французской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, а также двусторонних встреч с участием движения французских предприятий «MEDEF».

Также обсуждался вопрос о проведении 14-го раунда политических консультаций между двумя странами в Париже в 2023 году.

Недавно было достигнуто соглашение о сотрудничестве по увеличению объемов экспорта текстильной продукции из Узбекистана на рынки Франции и эффективному использованию Общей системы преференций «GSP+».

В сфере образования, в частности, особое внимание было уделено ускорению работ по созданию Узбекско-французского совместного университета и организации деятельности “Французского Альянса” в городе Самарканде.