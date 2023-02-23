Узбекистан и Казахстан построят новую железнодорожную линию

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев встретился с послом Узбекистана в Казахстане Саидикрамом Ниязходжаевым. В ходе встречи стороны обсудили реализацию проектов промкооперации, расширение сотрудничества в сфере промышленности, транспорта и оборонно-промышленного комплекса, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Также были обсуждены проекты транспортной отрасли, в частности строительство новой железнодорожной линий «Дарбаза – Мактаарал».

Реализация проекта строительства линии от станции «Дарбаза» до станции «Мактаарал» протяженностью 106 км позволит разгрузить пункт пропуска «Сарыагаш» и привлечь дополнительный грузопоток до 10 млн тонн в год, а также соединить Мактаральский район Туркестанской области с основной железнодорожной веткой.

Кроме того, по итогам переговоров Марат Карабаев и Саидикрам Ниязходжаев договорились посодействовать увеличению авиарейсов между странами.