Узбекистан и Иран обсудили перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

В Тегеране состоялся бизнес-форум, организаторами которого выступили МИД, Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Министерство транспорта и Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

«В рамках бизнес форума состоялось обсуждение совместных инвестиционных проектов в сферах фармацевтики, производства медицинского оборудования и строительных материалов, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства», - отметил Саидов в своем посте на Telegram.

Так же в рамках форума министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем обсудили сотрудничество в области транспорта и логистики. Подчеркнули необходимость расширения экономической дипломатии между нашими странами.

«Рады были встретиться с министром промышленности, рудников и торговли Ирана, сопредседателем Узбекско-Иранской Межправительственной комиссии г-ном Резой Фатеми-Амином. Мы рассмотрели перспективы укрепления связей между нашими странами в сферах торговли, экономики и промышленности», - добавил он.