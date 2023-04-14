Туризм станет основным драйвером 239 махаллей в Самарканде

Самарканд в 2022 году посетили 1 миллион 204 тысячи иностранных туристов из 152 стран мира и 4 миллиона 247 тысяч местных туристов. Экспорт туристических услуг составил 197,6 миллиона долларов США. А за первые три месяца текущего года в древнем городе побывали более 217 тысяч иностранных и более 814 тысяч местных туристов.

Об этом представил сведения заместитель хокима Самаркандской области Рустам Кобилов.

- До сих пор зарубежные туристы в нашей области находились в среднем от двух до шести дней, их ежедневные расходы составляли 65 - 213 долларов, - говорит Р. Кобилов. – А в нынешнем году продление пребывания туристов в городе на один день увеличит экспорт туристических услуг на 14 миллионов долларов. В течение года собираемся привлечь 1,5 миллиона иностранных туристов и довести зкспорт услуг до 250 миллионов долларов. В 2022 году в 103 махаллях городов и районов области в качестве основного драйвера определена сфера туризма, 491 дом преобразован в семейные гостевые дома. В этой сфере заняты более 5800 человек. В нынешнем году количество отобранных для сферы туризма махаллей будет доведено до 239, а гостевых домов - до 1144. В результате будут организованы 104 семейные гостиницы, 105 предприятий общественного питания, в сфере будет занято 7189 местных жителей. В текущем году в махаллях «Ворсин» Тайлакского района и «Янгиарык» Самаркандского района будут реализованы два проекта по созданию туристических комплексов общей стоимостью 127 миллиардов сумов. В махалле «Аксай» Нурабадского района будет сдана в эксплуатацию канатная дорога стоимостью 120 миллиардов сумов. В Ургутском, Акдарьинском и Каттакурганском районах - открыты четыре экотуристические зоны отдыха. В Самарканде начнет свою деятельность торгово-развлекательный центр, проектная стоимость которого составляет 4 триллиона 542 миллиарда сумов. Кроме того, туристов начнут принимать по одному оздоровительному центру в Каттакурганском и Акдарьинском районах и еще два - в Самаркандском. Общее количество средств для размещения будет доведено до 681, количество мест - до 18 869, туроператоров - до 250, туристических сел - до 18, будет организовано 16 тысяч рабочих мест. В области созданы объекты для паломнического, классического, гастрономического, бизнес-, эко-, агро-, и шопинг-туризма. Кроме того, разработана пятидневная туристическая программа по посещению зон отдыха, достопримечательностей, туристических сел и улиц.

При широком использовании возможностей международного аэропорта Самарканда количество еженедельных авиарейсов будет увеличено с 55 до 120. В нынешнем году Самарканд станет центром крупных международных форумов и конференций. Запланировано 25 международных мероприятий, среди которых 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, 32-е ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, второе заседание Стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива - Центральная Азия».

Рустам Кобилов, заместитель хокима Самаркандской области