Крупнейшие финансовые институты Великобритании заинтересованы в расширении сотрудничества с Узбекистаном - посол (Интервью)

БАКУ /Trend/- Великобритания и Узбекистан на протяжении многих лет активно развивают сотрудничество, как в экономической, так и социальной сферах.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в понедельник сказал посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот.

По словам посла, страны тесно сотрудничают в финансовом секторе, по развитию частного сектора, в областях экономического управления, борьбы с изменением климата, в торговле, сферах безопасности и образования.

Торлот отметил, что правительство Великобритании создало специальную флагманскую программу, чтобы оказать поддержку Узбекистану в областях экономического управления и развития частного сектора.

“Цель нашей флагманской программы «Эффективное управление для экономического развития» (EGED) – поддержка правительства страны и ее граждан в эффективной, основанной на фактических данных разработке и проведении экономической политики”, - сказал посол.

Торлот сказал, что эта программа сосредоточена на разработке и поддержке внедрения политики в областях трудового кодекса и трудовых отношений, управления и реструктуризации государственных предприятий, поддержки реформы государственных закупок, поддержки "зеленого" перехода, городском развитии и реформе жилищной политики, а также в развитии электронного правительства и коммерции.

Среди сфер сотрудничества между странами посол уделил большое внимание сектору образования.

“Образование - еще одно важное направление сотрудничества. Великобритания является участником Соглашения о партнерстве в области реформы образования через фонд Глобального партнерства в интересах образования, направленного на поддержку правительства в обеспечении равного доступа к преобразующему качественному образованию”, - сказал он.

Торлот отметил, что в течение нескольких лет среди образовательных учреждений Великобритании наблюдается тенденция расширять свое присутствие в Узбекистане, налаживая связи с учебными заведениями центральноазиатской страны.

Он напомнил о Вестминстерском международном университете в Ташкенте (WIUT), который был основан в 2002 году в сотрудничестве с Фондом Президента Узбекистана "УМИД". По сегодняшний день данный университет успешно функционирует, предоставляя образовательные программы в таких областях, как экономика, журналистика, политика, естественные науки, социальные науки и т.д.

Посол подчеркнул, что сектор финансовых услуг Узбекистана привлекает британские компании, и в течение последних шести лет компании в этой сфере стали активно расширяться в Узбекистане.

“Большая четверка", группа международных аудиторских и консалтинговых компаний, таких как PWC, Deloitte, KPMG, EY, а также юридическая компания, такая как Dentons, за последние несколько лет многократно увеличили число своих сотрудников в Узбекистане. KPMG, например, начала свой бизнес всего с 4 сотрудниками в 2017 году, а сейчас компания насчитывает более 250 сотрудников. Кроме того, в течение следующих двенадцати месяцев компания также планирует нанять еще 100 человек. Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в других компаниях "Большой четверки", - добавил он.

Торлот также сказал, что Великобритания готова продолжать развивать сотрудничество с Узбекистаном в области финансов, отметил присутствие узбекских компаний на Лондонской фондовой бирже.

“Лондонская фондовая биржа считает Узбекистан приоритетной страной и стремится продолжать оказывать поддержку узбекским компаниям и банкам в выпуске еврооблигаций, "зеленых" облигаций и проведении IPO в Лондоне. Также крупнейшие банки Великобритании, как Standard Chartered, Barclays и Santander UK, рассматривают возможность расширения сотрудничества с государственными органами и организациями Узбекистана”, - добавил Торлот.

Более того, посол отметил, что все больше и больше британских компаний выходят на узбекский рынок.

“За последние годы количество предприятий с британским капиталом в Узбекистане выросло до 338, из которых 215 являются совместными предприятиями и 123 - предприятиями со 100-процентным британским капиталом”, - сказал он.

По словам дипломата, торговые отношения между Узбекистаном и Великобританией также демонстрируют положительную динамику.

“Узбекистан является важным торговым партнером Великобритании. В 2021 году наш двусторонний товарооборот удвоился и составил чуть менее 500 миллионов долларов. В 2021 году Узбекистан стал первой страной, принятой в Расширенную рамочную программу Великобритании GSP, которая теперь называется Торговой схемой развивающихся стран (DCTS). Это позволило экспортировать 92 процента товаров, произведенных в Узбекистане, в Великобританию по нулевой тарифной ставке”, - добавил Торлот.

Говоря о процессе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), посол отметил поддержку Великобритании в этом.

“Великобритания оказывает поддержку Узбекистану при вступлении в ВТО и запустила новую совместную программу с USAID, направленную на поддержку текстильных и сельскохозяйственных предприятий Узбекистана в дальнейшем экспорте этой продукции на рынки Великобритании”, - добавил он.

В заключение посол отметил, что Великобритания была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Узбекистаном более 30 лет назад.

“С тех пор сотрудничество между двумя странами неуклонно развивается”, - добавил он.