Товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном вырос в пять раз - Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ /Trend/ - Объем товарооборота между Узбекистаном и Кыргызстаном за последние годы вырос в пять раз.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом на открытии второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в то же время число совместных предприятий между двумя государствами выросло в 8 раз.

«Финансирование наших проектов осуществляется при поддержке совместного инвестиционного фонда Узбекистан-Кыргызстан», - сказал Мирзиёев.

Президент отметил, что такие проекты, как Камбаратинская ГЭС, а также совместный железнодорожный проект между Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем, поспособствуют укреплению сотрудничества между двумя государствами.