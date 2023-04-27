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Товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном вырос в пять раз - Шавкат Мирзиёев

Узбекистан Материалы 27 апреля 2023 11:51 (UTC +04:00)
Товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном вырос в пять раз - Шавкат Мирзиёев

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Объем товарооборота между Узбекистаном и Кыргызстаном за последние годы вырос в пять раз.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом на открытии второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в то же время число совместных предприятий между двумя государствами выросло в 8 раз.

«Финансирование наших проектов осуществляется при поддержке совместного инвестиционного фонда Узбекистан-Кыргызстан», - сказал Мирзиёев.

Президент отметил, что такие проекты, как Камбаратинская ГЭС, а также совместный железнодорожный проект между Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем, поспособствуют укреплению сотрудничества между двумя государствами.

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