Объявлены результаты по явке на референдум в Узбекистане на 15:00

ТАШКЕНТ /Trend/ - По информации, полученной до 15:00, на референдуме проголосовали 14 206 021 гражданин или 73,17 процента граждан, зарегистрированных для голосования в Узбекистане.

Как передает корреспондент Trend, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Бахром Кучкаров в ходе пресс-брифинга.

По его словам, наибольшая явка пришлась на 8-й Сырдарьинский округ референдума - 78,83 процента.

Он также отметил, что референдум завершен на участках во Владивостоке, Токио, Сеуле и Кванджу. На этих участках началось подведение итогов голосования и подсчет бюллетеней.

«Процесс голосования продолжается на участках референдума, созданных в других иностранных государствах. В списки избирателей на участках референдума в зарубежных странах внесено 307 895 граждан. 159 276 из них проголосовали досрочно», - добавил Кучкаров.