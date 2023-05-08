Выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля

Указом президента Узбекистана досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля 2023 года, передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

Напомним, ранее 8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства.

Шавкат Мирзиёев также пояснил, в чем заключается необходимость такого решения.

«Вы сами видите, согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьёзно меняются отношения и баланс», — отметил он.

Кроме того, по словам президента, обновлённая Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами неотложные новые политические, социальные и экономические задачи.

«Наш народ ждёт от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах», — отметил президент.

«В нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, 6 мая в Избирательный кодекс были внесены поправки, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената.

При назначении президентом досрочных выборов главы государства они должны быть проведены в течение двух месяцев.

Если президент распускает Законодательную палату, то выборы депутатов проводятся в течение трёх месяцев, если нижняя палата парламента принимает решение о самороспуске, то в течение двух месяцев. При роспуске Сената президентом выборы членов Сената проводятся в течение трёх месяцев, а при самороспуске — в течение одного месяца.