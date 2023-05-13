Шавкат Мирзиёев будет выдвинут кандидатом в президенты Узбекистана

12 мая политический кенгаш Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) одобрил кандидатуру Шавката Мирзиёева для рассмотрения на предстоящем съезде, сообщили в пресс-службе политическом партии, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

«За последние годы под руководством главы нашего государства осуществлены крупные реформы во всех сферах. Принят ряд мер по дальнейшей либерализации предпринимательской деятельности исходя из требований современных рыночных отношений, в том числе введение моратория на различные проверки предпринимателей, радикальное упрощение лицензионно-разрешительных процедур, приватизация государственных предприятий, участие государства в экономике путем поддержки конкуренции», – говорится в сообщении.

В партии заявили, что «все достижения, несомненно, являются результатом реформ, проведенных под руководством Шавката Миромоновича Мирзиёева».

Ранее сообщалось, что 11 мая состоялся внеочередной пленум центрального кенгаша Экологической партии Узбекистана. В ходе пленума принято решение о выдвижении председателя исполнительного комитета центрального кенгаша партии Абдушукура Хамзаева кандидатом в президенты на предстоящем съезде Экологической партии.

Улугбек Иноятов станет кандидатом в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана.

Кроме того, сегодня стало известно, что в ходе пленума принято решение о выдвижении Робахон Махмудовой кандидатом в президенты на предстоящем съезде социал-демократической партии «Адолат».