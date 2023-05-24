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Узбекистан выбирает Сингапур (ФОТО)

Узбекистан Материалы 24 мая 2023 11:03 (UTC +04:00)
Узбекистан выбирает Сингапур (ФОТО)

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Мурад Сададдинов
Мурад Сададдинов
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БАКУ /Trend/ - Сингапур — одно из самых маленьких государств в мире. Реформы лидера Ли Куан Ю позволили стране совершить экономический рывок. Сегодня это страна - один из мировых лидеров в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника и фармацевтика, крупнейший финансовый и нефтеперерабатывающий центр. Номинальный ВВП на душу населения по паритету покупательной способности страны в 2017 году достиг 93 тысяч долларов — третье место в мире после Катара и Люксембурга. С 2016 года показатель вырос на 4,8 тысячи, или на 5,38%. Почти 3% населения страны — долларовые миллионеры.

Как удалось добиться этих результатов в короткие сроки — за время правления одного человека, всего за пару десятков лет? Модернизацию Сингапуру обеспечили усилия в ключевых направлениях, таких как: экономические реформы, задавшие вектор инвестиционно-инновационного развития, социальная модернизация и политическая стабильность.

Почему я решил, что Узбекистан выбирает модель Сингапура. Масштабные реформы, которые начал наш братский Узбекистан, уж очень напоминают начальный период развития этого маленького города-государства.

С чего начал Сингапур - с привлечения иностранных инвесторов, развития финансового рынка и высокотехнологичных отраслей промышленности. В Сингапуре были приняты простые и прозрачные процедуры регистрации и регулирования бизнеса. Город-государство стал первой страной в Азии, которая смогла установить очень благоприятные условия для иностранных корпораций.

Одновременно с упрощением условий ведения бизнеса правительство города-государства реализовало последовательную экономическую политику, в которой значительную роль играли государственные рычаги. Власти выделяли приоритетные отрасли, инвестировали в них и развивали, а затем эти сегменты, достигнув определенного уровня развития, как локомотивы тянули вперед всю экономику.

Практически сегодня Узбекистан реализует именно эти вышеуказанные направления для развития страны. Буквально на днях в Самарканде прошло 32-е Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития под общей главной темой «Инвестиции в жизнеспособность».

На заседании ЕБРР были озвучены уже первые результаты реализуемых реформ, а именно:

- объем ежегодных иностранных инвестиций повысился в 3 раза по сравнению с 2017 годом.

- в результате создания в стране благоприятного делового климата число предпринимателей в целом выросло в 4 раза.

Проведение ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития в Узбекистане является проявлением высокого уважения и доверия к Узбекистану и признания реформ, которые страна последовательно проводит в жизнь в соответствии с заявленными целями и задачами. Участие более 2 500 руководителей и представителей иностранных правительств, ведущих транснациональных корпораций и промышленных холдингов, международных финансовых институтов и банков, а также экспертов и аналитиков в области экономики, инвестиций, финансов и инноваций, активистов гражданского общества и журналистов из более 70 стран мира показывает, насколько важен Узбекистан как пример страны, которая успешно осуществляет все необходимые программы ЕБРР во благо народа и страны.

Узбекистан третий год лидирует в регионе по объему инвестиций этого ведущего финансового института.

Страна является крупнейшим реципиентом инвестиций ЕБРР среди стран СНГ. С начала деятельности в Узбекистане Банком было одобрено финансирование 100 проектов и программ в различных отраслях экономики на сумму более 3,4 млрд евро (в проработке 7 проектов на 893,0 млн евро).

Проекты ЕБРР сконцентрированы на развитии малого бизнеса, финансового сектора, транспортной инфраструктуры и энергетики. При этом основной объём средств, выделяемых Банком, приходится на прямые инвестиции.

В течение трех последних лет Узбекистан трижды входил в топ-10 стран по годовым объемам операций с ЕБРР, а по итогам пяти месяцев текущего года занимает первое место по объему операций среди 40 стран.

Это всего часть достигнутых результатов, которые так упорно реализует Узбекистан во главе с Президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Вот мы теперь становимся свидетелями ответного государственного визита Президента Сингапура Халимы Якуб в Узбекистан.

Напомним, что 17 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Сингапур, в ходе которого достигнуты договорённости о подготовке кадров для госуправления, привлечении инвестиций, «зелёных» технологий и цифровых решений, сотрудничестве в области городского планирования и коммуникаций.

Страны договорились о сотрудничестве по многим направлениям, о создании инвестиционной компании с капиталом 500 млн долларов, а также подписали соглашения почти на 5 млрд долларов.

Мы в свою очередь рады за успехи нашего братского Узбекистана, самая точная оценка им была дана Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время государственного визита в Узбекистан:

«Я, завершая свои слова, хотел бы еще раз поздравить братский узбекский народ со всеми недавними достижениями. Мы очень пристально следим за тем, что происходит в Узбекистане, радуемся успехам, радуемся тому, что реформы, начатые Шавкатом Миромоновичем, приносят уже результаты. Понятно, что для таких фундаментальных реформ нужно время. Но то, что достигнуто за короткое время, говорит, во-первых, о воле Президента, говорит о том, что узбекский народ поддерживает эти начинания, и о том, что они дают результаты. И это видно не только в статистике, это видно, уверен, каждому человеку, кто посещает Ташкент. Я бывал раньше в Ташкенте. И видя сегодняшние преобразования, искренне радуюсь тому, что братская страна развивается успешно, царят мир, порядок, стабильность, единство власти и общества – главные факторы развития для каждого государства. Конечно, хотел бы поздравить Президента с тем, что все, что он наметил, выполняется и, уверен, будет полностью выполнено, и братский узбекский народ с этими достижениями».

Мурад Сададдинов,

независимый политический обозреватель

Узбекистан выбирает Сингапур (ФОТО)
Узбекистан выбирает Сингапур (ФОТО)
Узбекистан выбирает Сингапур (ФОТО)
Узбекистан выбирает Сингапур (ФОТО)
Узбекистан выбирает Сингапур (ФОТО)
Узбекистан выбирает Сингапур (ФОТО)
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