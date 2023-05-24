Узбекистан выбирает Сингапур (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сингапур — одно из самых маленьких государств в мире. Реформы лидера Ли Куан Ю позволили стране совершить экономический рывок. Сегодня это страна - один из мировых лидеров в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника и фармацевтика, крупнейший финансовый и нефтеперерабатывающий центр. Номинальный ВВП на душу населения по паритету покупательной способности страны в 2017 году достиг 93 тысяч долларов — третье место в мире после Катара и Люксембурга. С 2016 года показатель вырос на 4,8 тысячи, или на 5,38%. Почти 3% населения страны — долларовые миллионеры.

Как удалось добиться этих результатов в короткие сроки — за время правления одного человека, всего за пару десятков лет? Модернизацию Сингапуру обеспечили усилия в ключевых направлениях, таких как: экономические реформы, задавшие вектор инвестиционно-инновационного развития, социальная модернизация и политическая стабильность.

Почему я решил, что Узбекистан выбирает модель Сингапура. Масштабные реформы, которые начал наш братский Узбекистан, уж очень напоминают начальный период развития этого маленького города-государства.

С чего начал Сингапур - с привлечения иностранных инвесторов, развития финансового рынка и высокотехнологичных отраслей промышленности. В Сингапуре были приняты простые и прозрачные процедуры регистрации и регулирования бизнеса. Город-государство стал первой страной в Азии, которая смогла установить очень благоприятные условия для иностранных корпораций.

Одновременно с упрощением условий ведения бизнеса правительство города-государства реализовало последовательную экономическую политику, в которой значительную роль играли государственные рычаги. Власти выделяли приоритетные отрасли, инвестировали в них и развивали, а затем эти сегменты, достигнув определенного уровня развития, как локомотивы тянули вперед всю экономику.

Практически сегодня Узбекистан реализует именно эти вышеуказанные направления для развития страны. Буквально на днях в Самарканде прошло 32-е Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития под общей главной темой «Инвестиции в жизнеспособность».

На заседании ЕБРР были озвучены уже первые результаты реализуемых реформ, а именно:

- объем ежегодных иностранных инвестиций повысился в 3 раза по сравнению с 2017 годом.

- в результате создания в стране благоприятного делового климата число предпринимателей в целом выросло в 4 раза.

Проведение ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития в Узбекистане является проявлением высокого уважения и доверия к Узбекистану и признания реформ, которые страна последовательно проводит в жизнь в соответствии с заявленными целями и задачами. Участие более 2 500 руководителей и представителей иностранных правительств, ведущих транснациональных корпораций и промышленных холдингов, международных финансовых институтов и банков, а также экспертов и аналитиков в области экономики, инвестиций, финансов и инноваций, активистов гражданского общества и журналистов из более 70 стран мира показывает, насколько важен Узбекистан как пример страны, которая успешно осуществляет все необходимые программы ЕБРР во благо народа и страны.

Узбекистан третий год лидирует в регионе по объему инвестиций этого ведущего финансового института.

Страна является крупнейшим реципиентом инвестиций ЕБРР среди стран СНГ. С начала деятельности в Узбекистане Банком было одобрено финансирование 100 проектов и программ в различных отраслях экономики на сумму более 3,4 млрд евро (в проработке 7 проектов на 893,0 млн евро).

Проекты ЕБРР сконцентрированы на развитии малого бизнеса, финансового сектора, транспортной инфраструктуры и энергетики. При этом основной объём средств, выделяемых Банком, приходится на прямые инвестиции.

В течение трех последних лет Узбекистан трижды входил в топ-10 стран по годовым объемам операций с ЕБРР, а по итогам пяти месяцев текущего года занимает первое место по объему операций среди 40 стран.

Это всего часть достигнутых результатов, которые так упорно реализует Узбекистан во главе с Президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Вот мы теперь становимся свидетелями ответного государственного визита Президента Сингапура Халимы Якуб в Узбекистан.

Напомним, что 17 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Сингапур, в ходе которого достигнуты договорённости о подготовке кадров для госуправления, привлечении инвестиций, «зелёных» технологий и цифровых решений, сотрудничестве в области городского планирования и коммуникаций.

Страны договорились о сотрудничестве по многим направлениям, о создании инвестиционной компании с капиталом 500 млн долларов, а также подписали соглашения почти на 5 млрд долларов.

Мы в свою очередь рады за успехи нашего братского Узбекистана, самая точная оценка им была дана Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время государственного визита в Узбекистан:

«Я, завершая свои слова, хотел бы еще раз поздравить братский узбекский народ со всеми недавними достижениями. Мы очень пристально следим за тем, что происходит в Узбекистане, радуемся успехам, радуемся тому, что реформы, начатые Шавкатом Миромоновичем, приносят уже результаты. Понятно, что для таких фундаментальных реформ нужно время. Но то, что достигнуто за короткое время, говорит, во-первых, о воле Президента, говорит о том, что узбекский народ поддерживает эти начинания, и о том, что они дают результаты. И это видно не только в статистике, это видно, уверен, каждому человеку, кто посещает Ташкент. Я бывал раньше в Ташкенте. И видя сегодняшние преобразования, искренне радуюсь тому, что братская страна развивается успешно, царят мир, порядок, стабильность, единство власти и общества – главные факторы развития для каждого государства. Конечно, хотел бы поздравить Президента с тем, что все, что он наметил, выполняется и, уверен, будет полностью выполнено, и братский узбекский народ с этими достижениями».

Мурад Сададдинов,

независимый политический обозреватель