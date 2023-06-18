БАКУ /Trend/ - Между Узбекистаном и Турцией увеличится количество авиарейсов.

Как передает Trend, об этом сообщило Министерство транспорта Узбекистана.

Согласно информации, на консультациях авиационных администраций Узбекистана и Турции в Стамбуле стороны договорились увеличить число еженедельных авиарейсов с 58 до 72. Также стороны договорились об открытии новых авианаправлений.

В частности, стороны договорились о том, что в течение 2023-2024 гг. еженедельные авиаперелёты между Ташкентом и Стамбулом увеличатся с 38 до 50, также откроются новые направления: Стамбул— Карши, Стамбул — Термез, Стамбул — Нукус, Стамбул —Андижан.