Узбекистан и Иран подписали ряд документов

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Иран провёл переговоры с президентом этой страны Ибрахимом Раиси, передает Trend.

Главы государств обсудили перспективы сотрудничества двух стран и актуальные вопросы региональной повестки. Обсуждались возможности для увеличения объёмов взаимной торговли, координации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Особое внимание было уделено использованию кратчайших транспортно-логистических коридоров, соединяющих Центральную Азию с Ираном.

Рассмотрена реализация совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, химической промышленности, фармацевтики и медицинских технологий, пищевой промышленности, текстиля, промышленных стройматериалов, машиностроения, приборостроения и электротехники, сельского хозяйства.

По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества между двумя странами. Кроме того, было принято 15 документов на уровне правительств, ведомств и регионов.