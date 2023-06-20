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Минэнерго Узбекистана прокомментировал контракт на импорт газа из России

Узбекистан Материалы 20 июня 2023 03:55 (UTC +04:00)
Минэнерго Узбекистана прокомментировал контракт на импорт газа из России

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БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики Узбекистана прокомментировали достигнутую 16 июня текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума договоренность о поставках российского газа и "дорожную карту" по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к получению этого газа, передает Trend.

Согласно информации минэнерго, договор купли-продажи газа заключен между АО "UzGasTrade" и ООО "Газпром экспорт" сроком на 2 года. Контракт был разработан полностью на коммерческих условиях.

"Это одна из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей нашей республики в природном газе и успешное проведение осенне-зимнего сезона. В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около 2 миллиардов 800 миллионов кубометров", - говорится сообщении министерства.

В минэнерго добавили, что цена на природный газ была согласована исходя из рыночных цен в регионе, а также текущих цен в республике и планируемых реформ на основе рыночных принципов.

"В соответствии с "Дорожной картой", с учетом того, что ранее природный газ направлялся в Россию транзитом из Казахстана по магистральному газопроводу "Средняя Азия-Центр", а теперь газ будет поставляться в Узбекистан в реверсивном режиме (обратный поток), и строительства новой газоизмерительной станции на территории нашей республики, указанные мероприятия планируется завершить к сентябрю текущего года", - говорится в сообщении.

В рамках «Дорожной карты» в газотранспортной системе республики будут заменены на новые 3 газоперекачивающих установки, капитально отремонтированы и восстановлены 11 различных видов газоперекачивающих устройств. Будет построено 22 км новых магистральных газопроводов и отремонтировано 56 км газопроводов.

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