Казахстан и Узбекистан обсудили упрощение таможенных процедур

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте состоялась встреча между представителями таможенных служб Казахстана и Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Таможенный комитет Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы упрощения процедур транзита, предотвращения задержек на границе для автотранспорта, таможенного декларирования и контроля товаров, а также обмен опытом в цифровизации таможенных операций.

Стороны достигли соглашения о активизации работ по автоматизации таможенных процедур, взаимному признанию результатов таможенного контроля и реализации проекта "Одна остановка" на границе между Узбекистаном и Казахстаном. Кроме того, начата подготовка международного документа для внедрения экосистемы безбумажного цифрового транзита в странах Центральной Азии и Каспийского региона.