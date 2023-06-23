Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Казахстан и Узбекистан обсудили упрощение таможенных процедур

Узбекистан Материалы 23 июня 2023 07:05 (UTC +04:00)
Казахстан и Узбекистан обсудили упрощение таможенных процедур

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте состоялась встреча между представителями таможенных служб Казахстана и Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Таможенный комитет Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы упрощения процедур транзита, предотвращения задержек на границе для автотранспорта, таможенного декларирования и контроля товаров, а также обмен опытом в цифровизации таможенных операций.

Стороны достигли соглашения о активизации работ по автоматизации таможенных процедур, взаимному признанию результатов таможенного контроля и реализации проекта "Одна остановка" на границе между Узбекистаном и Казахстаном. Кроме того, начата подготовка международного документа для внедрения экосистемы безбумажного цифрового транзита в странах Центральной Азии и Каспийского региона.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости