Узбекистан увеличил импорт электромобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года Узбекистан импортировал 3 816 электромобилей из 10 различных стран мира на общую сумму в $120 млн, сообщает Агентство статистики Узбекистана, передает Trend.

Количество импортированных электромобилей увеличилось на 2846 единиц, что почти в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Из отчетного периода следует, что 3 480 электромобилей были импортированы из Китая.

Кроме того, Узбекистан также импортировал электромобили из других стран, включая Гонконг (256 автомобилей), Германию (42), ОАЭ (16), Южную Корею (11) и США (6).