Узбекистан ратифицировал договор с Казахстаном о демаркации границы

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан о демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы".

Как передает Trend, об этом сообщили в информационной службе министерства юстиции Узбекистана.

Согласно договору, протяженность демаркированной линии госграницы между Узбекистаном и Казахстаном составляет свыше 2 356 км.

Напомним, что договор был подписан в Ташкенте в декабре 2022 года. В Казахстане договор ратифицировали в марте этого года.