Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан обсудили вопросы энергетики и водообеспечения

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте состоялась встреча руководителей энергетических ведомств Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, на которой были обсуждены вопросы, связанные с энергетикой и водоснабжением, сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана, передает Trend.

На встрече стороны обсудили несколько важных вопросов, включая плановые поставки электроэнергии в холодный сезон, обеспечение поливной водой сельскохозяйственных предприятий во время вегетационного периода, а также реализацию совместного проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

В ходе обсуждения министры проанализировали готовность энергетических объектов к осенне-зимнему периоду, обсудили вопросы взаимного резервирования, регулирования мощностей и плановых поставок электроэнергии, а также обеспечения ее транзита.

Также был рассмотрен вопрос обеспечения поливной водой стран во время вегетационного периода. Руководители водных ведомств подтвердили свою готовность поставлять необходимые объемы воды, соответствуя прежним обязательствам.

В сообщении также отмечается, что главы энергетических ведомств Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана при обсуждении проекта совместного строительства Камбаратинской ГЭС-1 подчеркнули его важность для увеличения поставок чистой электроэнергии в регионе и обеспечения стабильного водоснабжения стран.