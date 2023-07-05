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Осуществлена отправка контейнерного поезда из Китая в Узбекистан по новому маршруту

Узбекистан Материалы 5 июля 2023 04:12 (UTC +04:00)
Осуществлена отправка контейнерного поезда из Китая в Узбекистан по новому маршруту

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БАКУ /Trend/ - Осуществлена отправка контейнерного блок-поезда по новому мультимодальному маршруту «Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент». Пилотный поезд из Лангфана (Китай) отправился с грузом строительных материалов в составе 41 вагона, сообщает пресс-служба узбекской компании "Узбекистон темир йуллари", передает Trend.

Сообщается, что этот новый маршрут, протяженностью около 6 000 километров, является самым коротким и быстрым способом доставки грузов из Китая в Узбекистан.

Весь путь на данном маршруте составляет примерно 6 000 километров, а общий вес перевозимого груза превышает 1 000 тонн. Расчетное время в пути составляет около 12 дней.

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