Осуществлена отправка контейнерного поезда из Китая в Узбекистан по новому маршруту

БАКУ /Trend/ - Осуществлена отправка контейнерного блок-поезда по новому мультимодальному маршруту «Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент». Пилотный поезд из Лангфана (Китай) отправился с грузом строительных материалов в составе 41 вагона, сообщает пресс-служба узбекской компании "Узбекистон темир йуллари", передает Trend.

Сообщается, что этот новый маршрут, протяженностью около 6 000 километров, является самым коротким и быстрым способом доставки грузов из Китая в Узбекистан.

Весь путь на данном маршруте составляет примерно 6 000 километров, а общий вес перевозимого груза превышает 1 000 тонн. Расчетное время в пути составляет около 12 дней.