Демографический потенциал Нового Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Стратегия развития Нового Узбекистана предусматривает построение общества, где интересы человека ставятся превыше всего, а создание достойных условий жизни и ускоренное развитие всех сфер являются главной целью преобразований. В совокупности это должно обеспечить процветание государства и повысить уверенность каждого гражданина в завтрашнем дне.

Оценивая достигнутые успехи социально-экономического развития, необходимо принимать во внимание темпы и глубину изменений демографической ситуации, долгосрочные тенденции народонаселения страны.

По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, по состоянию на 27 июня 2023 года в стране живут 36,4 миллиона человек. Для сравнения: в 1920 году численность населения нашей страны составляла 4,4 миллиона. То есть за последнее столетие население Узбекистана увеличилось более чем в восемь раз. За период с 1920 по 2022 год коэффициент естественного прироста достиг 20,9 промилле и возрос на 9,9 промилле.

В последние годы демографическая ситуация в Узбеки­стане характеризуется стремительным ростом численности населения. Его плотность к началу 2023 года превысила 80 человек на квадратный километр. Следует также обратить внимание на значительный разброс данного показателя по стране: с наивысшего — более 6,6 тысячи человек в столице, до наименьшего — 9,5 человек в Навоийской области.

По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, предварительная оценка численности населения стран Содружества на начало 2022 года составляла 287 миллионов человек. Население России в 2022 году составляло около 146 миллионов человек. Прирост населения в этой стране имеет негативную тенденцию с показателем естественной убыли на уровне более четырех процентов. Наиболее позитивная демографическая ситуация наблюдается в странах Центральной Азии, Азербайджане. Среди стран Содружества Узбеки­стан является лидером, в 2022 году этот показатель достиг около 21 процента.

Для оценки долгосрочных тенденций изменения демо­графической ситуации группой национальных и международных экспертов на основе применения признанной в научных кругах когортно-компонентной модели был разработан набор многовариантных прогнозов демографического развития страны и ее регионов на период до конца 2050 года. Он включает 14 региональных прогнозов для 12 административных областей, Республики Каракалпакстан и города Ташкента, а также прогноз для республики в целом.

Основой для прогнозно-ориентированного анализа демографических тенденций как на национальном, так и на региональном уровнях явились подробные данные официальной статистики о численности населения за 2000—2021 годы. Также учитывались предварительные итоги регистрации актов гражданского состояния за девять месяцев 2022 года.

По результатам расчетов численность населения Узбекистана в предстоящие три десятилетия будет динамично расти и превысит 41 миллион человек в 2030 году, 46 миллионов человек — в 2040 году, 50 миллионов человек — в 2050-м. В целом за 2022—2050 годы население страны увеличится на 41 процент. На протяжении всего прогнозируемого периода решающим компонентом воспроизводства населения страны останется его естественный прирост, который будет характеризоваться высоким числом родившихся и относительно низким числом умерших.

Объемы внутренней и внешней миграции увеличатся. Наряду с этим до 2030 года ожидается рост отрицательного миграционного баланса, который в 2030—2050 годы стабилизируется на низком уровне (40 тысяч человек). В миграционных процессах прогнозируется преобладание численности выбывших (эмигрантов) над числом прибывших (иммигрантов). Для территориальных перемещений населения будет характерна высокая мобильность лиц молодого трудоспособного возраста.

Ожидаются изменения не только в численности, но и в возрастной структуре населения. Так, за 2022—2050 годы численность населения в возрасте до 15 лет возрастет на 0,9 миллиона человек. При этом за 2022—2035 годы доля данного возрастного контингента увеличится до 13,6 миллиона человек, но в последующий период снизится до 12,3 миллиона человек, его удельный вес в общей численности населения сократится с 31,7 до 24,2 процента.

Численность трудоспособного населения будет расти на протяжении всего прогнозируемого периода и вырастет до 28,3 миллиона человек в 2050 году, то есть увеличится более чем на 7,8 миллиона человек. При этом его доля в период 2025—2050 годов будет сохраняться на высоком уровне (56 процентов) и практически не снизится. Это является свидетельством достаточно благоприятной ситуации с трудовыми ресурсами в нашей стране, что в свою очередь создает солидную и долгосрочную базу для развития производительных сил, привлечения инвестиций и в конечном итоге формирования основ для роста благополучия населения.

Население старше трудоспособного возраста станет наиболее быстрорастущей группой в течение прогнозируемого периода, его численность увеличится более чем в 2,5 раза, с исходных 4,1 миллиона человек до 10,1 миллиона человек в 2050 году, доля в общей численности населения — с 11,3 до 20 процентов. Предполагается, что при этом средний возраст населения повысится.

Региональные различия будут касаться темпов и объемов прироста численности населения. Наибольший прирост ожидается в Сурхандарьин­ской (53,7 процента), Кашкадарьин­ской (49,3 процента) и Джизакской областях (48,7 процента), а также в Ташкенте (48,9 процента). Наиболее низкими темпами численность населения будет расти в Республике Каракалпакстан (24 процента), Ташкентской (24,7 процента) и Бухарской (28 процентов) областях.

Узбекистан по численности населения опередит многие страны СНГ и по данному показателю сохранит лидирующее место в Центральной Азии. С точки зрения возможностей использования позитивных тенденций, связанных с численностью и структурой населения, Узбекистан в настоящее время находится на стадии первого демографического окна возможностей, а в последующем будет переживать период второго окна демографических возможностей.

Для реализации этих возможностей и получения максимального демографического дивиденда следует обеспечить ускоренное и скрупулезное исполнение положений Стратегии развития Нового Узбекистана, которые, по мнению экспертного сообщества и представителей международных структур, являются наиболее важными документами для устойчивого развития страны.

Выдвигаемые направления преобразований по созданию достойных условий для реализации каждым человеком своего потенциала — дальнейшее реформирование системы образования, обеспечение охраны здоровья, повышение средней продолжительности жизни населения, оказание адекватного перечня социальных услуг опираются на всемерный учет динамичных и благоприятных демографических изменений. Меры по обеспечению устойчивого экономического роста в качестве фундамента благополучия населения и сокращения бедности исходят из того, что темпы экономического роста должны в разы опережать естественный прирост населения Узбекистана.

Перспективы демографического развития нашей страны и ее регионов вполне логично должны быть нацелены на реализацию комплекса мер по сбережению водных ресурсов и охране окружающей среды на фоне глобальных изменений климата и увеличения демографической нагрузки на ограниченные природные ресурсы. С позиции повышения качества жизни и формирования комфортных условий проживания для населения страны учет демографической ситуации также выдвигает необходимость формирования принципиально новых форм организации государственного управления и гарантий по обеспечению верховенства закона.

Ключевым фактором реализации демографических возможностей является построение Нового Узбекистана в качестве безопасного и миролюбивого государства. Для создания гарантий мира и стабильности будут ускоренно развиваться добрососедские отношения с соседними странами, проводиться открытая, прагматичная и активная внеш­няя политика со всеми государствами. Максимизацию демографического дивиденда, создание условий для свободных миграционных и туристских потоков невозможно представить без миролюбивой внешней политики, и именно этот элемент будет иметь ключевое значение для будущего нашей страны.

Текущая и перспективная демографическая ситуация создает благоприятные условия для построения Нового Узбекистана, предоставляет возможность формирования дополнительных конкурентных преимуществ страны с точки зрения человеческого капитала. Вместе с этим Стратегия развития и выдвинутые Президентом пять стратегических направлений преобразования нашей страны являются безусловной гарантией по воплощению в жизнь надежд и устремлений миллионов граждан Узбекистана.

Дурбек Ахмедов,

депутат Законодательной палаты

Олий Мажлиса.