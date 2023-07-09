В Узбекистане состоятся досрочные выборы президента

БАКУ /Trend/ - Подготовка к досрочным выборам президента Узбекистана завершена, все 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 странах за рубежом готовы к проведению голосования, передает Trend.

Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана, в воскресенье они будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Напомним, что досрочное голосование на выборах проходило с 28 июня по 5 июля.

Президентские выборы, которые пройдут в стране 9 июля, будут первыми с момента принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, состоявшегося 30 апреля 2023 года.

Поправки в конституцию предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.