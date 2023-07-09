Глава ЦИК Узбекистана сообщил об отсутствии нарушений на досрочных выборах президента

БАКУ /Trend/ - Глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана, Зайниддин Низамходжаев, заявил, что досрочные президентские выборы проходят штатно и в полном соответствии с избирательным законодательством и международными нормами, передает Trend.

Все 10 784 избирательных участка были открыты, и на всех началось голосование после исполнения гимна, сообщил глава ЦИК. Он также подчеркнул, что процесс голосования осуществляется в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.

Голосование началось в 08:00 по местному времени. По данным Центральной избирательной комиссии, на выборы были аккредитованы около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тысячи местных и иностранных журналистов.