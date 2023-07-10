Назначен новый глава представительства ЕБРР в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Анди Аранитаси назначен директором и главой представительства ЕБРР в Узбекистане. Он будет работать в Ташкенте и приступит к своим обязанностям 1 сентября, сообщает пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистане, передает Trend.

Анди Аранитаси сменит на этой должности Алкиса Дракиноса, который руководил деятельностью ЕБРР в Узбекистане с момента возобновления сотрудничества со страной в 2017 году. Дракинос был назначен региональным главой Кавказского офиса ЕБРР в Тбилиси.

Аранитаси обладает более чем 25-летним опытом работы в банковской сфере, а также в сферах производства, телекоммуникаций, агробизнеса, недвижимости, туризма и энергетики. Он занимал различные руководящие должности в энергетических подразделениях ЕБРР и отвечал за разработку, реализацию и управление портфелем энергетических проектов в Турции и Юго-Восточной Европе. До назначения в Узбекистан он представлял ЕБРР в Северной Македонии.