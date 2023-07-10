Объявлены последние результаты по явке на президентских выборах в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Явка на досрочных президентских выборах в Узбекистане составила 79,88 процента.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга заявил председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

По данным ЦИК, из 19,5 миллиона человек, включенных в списки для голосования, проголосовало более 15,6 миллиона.

Отметим, что порог явки для признания состоявшихся в Узбекистане выборов составляет 33 процента.

Таким образом, по результатам голосования, Шавкат Мирзиёев был вновь избран Президентом Узбекистана, набрав 87,05 процента голосов избирателей.