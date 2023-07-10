Президенты Казахстана и Узбекистана отметили высокий уровень торгово-экономического взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает в понедельник Trend.

Как сообщили в администрации Президента Узбекистана, Токаев поздравил Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах, выразив наилучшие пожелания в дальнейших успехах, благополучии и процветании.

Особо отмечено прогрессивное развитие стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном в соответствии с достигнутыми на высшем уровне соглашениями. Растут объемы взаимной торговли, успешно реализуются важные инвестиционные и гуманитарные программы.

Большое внимание уделяется продвижению совместных проектов в сфере торгово-экономического взаимодействия.

В ходе беседы обсудились актуальные вопросы международной повестки дня и регионального сотрудничества. Также был обсужден график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

Напомним, что по итогам досрочных президентских выборов, прошедших в Узбекистане 9 июля, кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев набрал 87,05 процента голосов избирателей.