Президенты Узбекистана и Туркменистана договорились об углублении стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - В ходе телефонного разговора между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым были обсуждены вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства и расширения многогранных форм сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном, передает в понедельник Trend.

Как сообщили в Администрации Президента Узбекистана, Бердымухамедов искренне поздравил Мирзиёева с убедительной победой на прошедших досрочных выборах Президента Узбекистана.

С удовлетворением были отмечены активные контакты на различных уровнях, включая проведение заседаний межправительственных комиссий, политических консультаций, а также встреч министров транспорта, энергетики и культуры.

Тем временем, товарооборот продолжает стабильно расти, а важные гуманитарные программы, направленные на сближение двух дружественных народов, успешно осуществляются.

Оба лидера выразили важность укрепления всестороннего сотрудничества и продвижения практических проектов взаимодействия.

Напомним, что по итогам досрочных президентских выборов, прошедших в Узбекистане 9 июля, кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев набрал 87,05 процента голосов избирателей.