Узбекистан экспортировал рекордные объемы лука

БАКУ /Trend/ - После снятия ограничений на экспорт лука репчатого из Узбекистана (около четырех месяцев назад) были достигнуты рекордные объемы экспорта этой продукции.

Как передает Trend, основными покупателями узбекского лука являются Казахстан и Россия, на суммарную долю которых приходится почти 90% общего объема экспорта.

За 3,5 месяца после снятия ограничений, с середины марта по конец июня текущего года, было отправлено на внешние рынки 222,8 тыс. тонн лука, что на 53% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 40% больше, чем за аналогичный период 2021 года.