Названа дата проведения церемонии инаугурации Президента Узбекистана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Инаугурация вновь избранного Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 14 июля.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в правительстве Узбекистана.

По информации нижней палаты парламента, завтра, 14 июля, состоится инаугурация Президента Узбекистана на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (парламент) Республики Узбекистан.

Напомним, что досрочные выборы президента Узбекистана прошли 9 июля, где Шавкат Мирзиёев получил 87,05 процента голосов избирателей.

Согласно обновленной Конституции, президент избирается сроком на 7 лет.