Шавкат Мирзиёев вступил в должность Президента Узбекистана

БАКУ /Trend/ - 14 июля в Олий Мажлисе (парламент) Республики Узбекистан состоялась церемония инаугурации Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как передает Trend, Шавкат Мирзиёев торжественно принес присягу и вступил в должность Президента Республики Узбекистан. Ему вручены Высший знак и штандарт Президента.

Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил ему удостоверение президента республики.

Срок полномочий Шавката Мирзиёева на этом посту продлится до 2030 года.

Напомним, что досрочные выборы президента Узбекистана прошли 9 июля, где Шавкат Мирзиёев был переизбран, получив 87,05 процента голосов избирателей.

Президентские выборы, прошедшие в Узбекистане 9 июля, стали первыми после принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, состоявшегося 30 апреля 2023 года.

Поправки в конституцию предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.