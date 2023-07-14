Узбекистан намерен довести ВВП до $160 млрд

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта до 160 миллиардов долларов.

Как передает Trend, об этом заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед обеими палатами Олий Мажлиса с инаугурационной речью.

"Мы поставили перед собой важную цель – к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта до 160 миллиардов долларов. Конечно, добиться этого будет непросто. Но у нас есть четкие расчеты и реальные возможности. Достаточно у нас и природных богатств, трудовых ресурсов, интеллектуального и духовного потенциала, опыта работы", – сказал он.

Отметим, что в 2022 году экономика Узбекистана выросла на 5,7%, а ВВП на душу населения достиг 2 255 долларов (+3,5 %).