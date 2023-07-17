Узбекистан демонстрирует прогресс в достижении ЦУР благодаря еврооблигациям

БАКУ /Trend/ - Сеть по выработке решений в сфере устойчивого развития (SDSN) организовала Международную конференцию «Инновационные финансовые методы и программы действий для раскрытия человеческого потенциала», передает Trend.

На мероприятии были представлены Доклады об устойчивом развитии развивающихся стран за 2022 год, включая презентацию прогресса Узбекистана в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Директор Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана, Обид Хакимов, представил Узбекистан на данном мероприятии.

В Международной конференции приняли участие около 100 участников из более чем 50 стран мира.

Узбекистан является образцом страны, опыт которой может быть ценным для других развивающихся стран в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). В 2021 году Узбекистан стал первой страной в своем регионе, которая выпустила суверенные облигации ЦУР на сумму 235 миллионов долларов (в узбекских сумах) с купонной ставкой 14% и сроком действия в 3 года. Этот шаг был предпринят для привлечения инвесторов и институциональных покупателей с целью финансирования проектов, направленных на достижение национальных целей и показателей Целей устойчивого развития (ЦУР) в стране.