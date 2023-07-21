Узбекистан рассматривает строительство и аренду терминалов в портах Грузии

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании в области транспорта между Министерством транспорта Узбекистана и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, передает Trend.

Этот документ был подписан в рамках официального визита делегации Узбекистана в Тбилиси, возглавляемой премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Меморандум предусматривает строительство и долгосрочную аренду морских терминалов и складов в морских портах Грузии, сотрудничество в области гражданской авиации, развитие автомобильных перевозок, проведение совместных исследований и применение инноваций в области транспорта и инфраструктуры.

Также отмечается, что в 2022 году объем экспортно-импортных перевозок Узбекистана через грузинские порты Поти и Батуми составил 864 тысячи тонн, что на 72% превышает показатель 2021 года (503 тысячи тонн).

В составе делегации Узбекистана на визите присутствовали министр транспорта Илхом Махкамов, министр строительства и ЖКХ Батыр Закиров, руководители различных предприятий и компаний, таких как «Узэлтехсаноат», «Узкимёсаноат», Eriell Group, Ferkensco, авиакомпания Air Samarkand и другие.

Также в рамках меморандума предусматривается применение генеральной системы преференций GSP+ на продукцию из Узбекистана, США, Канады и Японии, что предоставляет льготные тарифы на экспортируемые товары. Предприятия, действующие в свободной индустриальной зоне недалеко от грузинского порта Поти, смогут также сотрудничать без применения таможенных пошлин.