В первом полугодии 2023 года Узбекистан продал Китаю газ почти на $204 миллиона

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2023 года Узбекистан экспортировал природного газа на сумму 203 миллиона 900 тысяч долларов в Китай, передает Trend.

Это позволяет Узбекистану занять пятое место среди стран, осуществляющих поставки газа в Китай.

Согласно отчету Агентства статистики при президенте Республики Узбекистан о внешнеторговом обороте за первое полугодие, с января по июнь текущего года Узбекистан экспортировал природного газа на сумму 278 миллионов 400 тысяч долларов. По сравнению с данными Таможенного управления Китая, более 73 процентов узбекского газа, экспортированного за рубеж с начала года, было продано в Китай.

Важно отметить, что в апреле текущего года Узбекистан возобновил экспорт газа в Китай после его временного приостановления. За второй квартал Узбекистан продал в Китай газа на сумму 204 миллиона долларов.

До этого, в декабре 2022 года, официальные лица Узбекистана сообщили о приостановке экспорта газа в Китай из-за нехватки газа внутри страны, что вызвало энергетический кризис с массовыми отключениями газа и электроэнергии, происходящий каждый зимний сезон.