Узбекистан в первом полугодии торговал с внешним миром с отрицательным балансом

БАКУ /Trend/ - Согласно Агентству статистики Узбекистана, в период январь-июнь 2023 года внешнеторговый оборот в стране составил 29,2 млрд. долларов США, передает Trend. Этот показатель увеличился на 4,7 млрд. долларов США или 19,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре оборота, экспорт составил 12 140 млн. долларов США, отметив рост на 23 % к январю-июню 2023 года. Импорт составил 17 030,5 млн. долларов США, увеличившись на 17 %. В результате, сальдо внешнеторгового оборота оказалось отрицательным и составило -4 890,5 млн. долларов США.

Узбекистан в настоящее время поддерживает торговые связи с 183 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (18,1 %), Россией (15,1 %), Казахстаном (7,5 %), Турцией (5,1 %) и Республикой Корея (3,6 %).