В некоторых регионах Узбекистана пройдут пыльные бури

БАКУ /Trend/ - 24 июля в некоторых областях Узбекистана будут наблюдаться пыльные бури, температура воздуха поднимется до +44 градусов, передает Trend.

В Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +24+26 градусов тепла, днем +38+40 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях температура воздуха ночью составит +25+30 градусов, днем +39+44 градуса. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, 24 июля возможны порывы до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.