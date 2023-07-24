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В некоторых регионах Узбекистана пройдут пыльные бури

Узбекистан Материалы 24 июля 2023 08:38 (UTC +04:00)
В некоторых регионах Узбекистана пройдут пыльные бури

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - 24 июля в некоторых областях Узбекистана будут наблюдаться пыльные бури, температура воздуха поднимется до +44 градусов, передает Trend.

В Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +24+26 градусов тепла, днем +38+40 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях температура воздуха ночью составит +25+30 градусов, днем +39+44 градуса. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, 24 июля возможны порывы до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

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