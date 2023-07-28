Узбекистан нарастил экспорт абрикосов

БАКУ /Trend/ - Агентство по статистике представило данные экспорта фруктов и овощей за первое полугодие, передает Trend.

По данным Агентства по статистике, экспорт плодоовощной продукции в январе-июне 2023 года и рост/снижение по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года:

слива – 20,3 тыс. тонн (+26,2%)

изюм – 32,9 тыс. тонн (-13,7%)

персик — 25,6 тыс. тонн (+21,3%)

дыня и арбуз – 90,6 тыс. тонн (+50,5%)

черешня - 45 тыс. тонн (+59,0%)

абрикос – 57,4 тыс. тонн (+640%)

капуста - 75,2 тыс. тонн (-37,4%)

томаты – 40,8 тыс. тонн (-23,8%)

маш — 57,9 тыс. тонн (+13,8%)

лук — 237,7 тыс. тонн (+210,0%).