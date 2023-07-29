Представители Генконсульства Узбекистана обсудили сотрудничество с крупным технопарком Китая

БАКУ /Trend/ - Представители Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу встретились с крупным технопарком «Guangzhou International Business incubator» (GIBI) для обсуждения перспектив сотрудничества, передает Trend.

Технопарк, специализирующийся на биомедицине и IT-технологиях, рассмотрел возможности расширения сотрудничества с узбекскими предприятиями в торгово-экономическом и инвестиционном направлениях, а также вопросы о реализации новых инвестиционных проектов.

Китайская сторона была проинформирована о проводимых в Узбекистане реформах и созданных для инвесторов возможностях, в том числе о новой Конституции, которая обеспечивает улучшение бизнес-среды и защиту прав инвесторов.

Китайским представителям было предложено рассмотреть вопрос о размещении производства на территории Узбекистана, что даст доступ к 300-миллионному рынку СНГ.

В результате переговоров были достигнуты соглашения о проведении бизнес-форума в сентябре текущего года с участием узбекских компаний и членов технопарка, а также о проведении B2B-встреч с целью реализации совместных проектов. Кроме того, оговорено выделение павильона для узбекской продукции на территории технопарка.

GIBI является научно-техническим бизнес-инкубатором государственного уровня, основанным администрацией города Гуанчжоу в декабре 2000 года. Он является одним из 9 международных бизнес-инкубаторов в Китае, поддерживаемых Министерством науки и технологий КНР. Сейчас в структуре GIBI успешно реализуются более 230 стартап-проектов, а численность сотрудников и рабочих превышает 3 тысячи человек. В прошлом году объем продукции предприятий Технопарка составил 3,6 миллиарда юаней (около 510 миллионов долларов), а уплаченные налоги превысили 100 миллионов юаней.