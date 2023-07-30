Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

В Узбекистане вырастет число гостиниц

Узбекистан Материалы 30 июля 2023 06:40 (UTC +04:00)
В Узбекистане вырастет число гостиниц

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению, принятому главой государства 27 июля текущего года, предусматривается расширение количества гостиниц в стране, передает Trend.

Согласно документу, с 1 января 2024 года будет введена система компенсации части расходов инвесторов, занимающихся строительством новых гостиниц высотой не менее пяти этажей (за исключением реконструкции). Однако это будет действовать только в том случае, если гостиница будет сдана в эксплуатацию до 31 декабря 2026 года.

Новые правила распространяются на гостиницы категорий 3, 4 и 5 звезд, имеющих номерной фонд не менее 60 номеров для 3-звездных гостиниц и не менее 120 номеров для гостиниц с 4 и 5 звездами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости