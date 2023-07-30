В Узбекистане сокращается количество новых промышленных предприятий

БАКУ /Trend/ - По данным Агентства статистики Узбекистана, на 1 июля 2023 года в республике зарегистрировано 69 628 действующих промышленных предприятий, передает Trend.

За первое полугодие текущего года было создано 7 906 новых предприятий в отрасли промышленности.

Официальная статистика подтверждает уменьшение количества новых промышленных предприятий в стране.

Сравнивая данные за первые полугодия последних пяти лет, можно отметить следующую тенденцию: в 2019 году было создано 12 264 предприятий, в 2020 году – 9 738, в 2021 году – 11 120, в 2022 году – 9 258, а в 2023 году – 7 906 новых промышленных предприятий.

Проведенный анализ показывает, что в течение последних трех лет среднее сокращение составляет около 2 тысяч новых промышленных предприятий за полугодие.