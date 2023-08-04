Субсидии на открытие новых гостиниц в Узбекистане продлили до 2026 года

БАКУ /Trend/ - Система компенсации части расходов инвесторов на строительство и оснащение новой гостиницы в Узбекистане продлевается ещё на три года, передает Trend.

Эта программа началась в 2019 году. Чтобы получить субсидию, отель должен быть сдан в эксплуатацию до 1 января 2026 года, иметь категорию не ниже трёх звёзд и минимум 5 этажей, а также соответствовать новым требованиям по количеству номеров.

Если в городе или районе отсутствуют гостиничные объекты с звёздной категорией, то субсидия будет увеличена на 50%.